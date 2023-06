1. Az pişmiş et, deniz ürünleri, kümes hayvanları veya yumurta

Et, kümes hayvanları, deniz ürünleri veya yumurtaları yeterince uzun süre pişirmemek, yapabileceğiniz en büyük gıda güvenliği hatalarından biridir. Çiğ ette Salmonella, E. coli, listeria ve diğer bakteriler bulunur. Bu yiyecekler güvenli ve uygun iç sıcaklıklarında pişirilmezse, bakteriler yine de mevcut olacaktır. Bu gıda zehirlenmesine yol açabilir.

Ancak bu ürünler tamamen piştiğinde, bakteriler öldürülür ve artık bir tehdit oluşturmaz. Etin tamamen piştiğini doğrulamak için etin rengine göre karar vermek yerine her zaman bir et termometresi kullanmalısınız. Göz küresi yapmaya çalıştığınızda, henüz güvenli bir iç sıcaklığa ulaşmamış et servis edebilirsiniz. Örneğin, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, pişmiş ve tüketilmesi güvenli kabul edilmeden önce tavuğun 165 Fahrenheit derecelik bir iç sıcaklığa ulaşması ve balıkların en az 145 Fahrenheit dereceye ulaşması gerekir.