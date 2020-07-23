Mutlu Aile Defteri filmi oyuncuları ve konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Show TV'de bu akşam başrolünü Binnur Kaya ve Tuncel Kurtiz'in aldığı Mutlu Aile Defteri filmi var. İşte Mutlu Aile Defteri filmi konusu ve oyuncuları...

MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sert ve otoriter bir mizaca sahip Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk günün birinde damdan düşer. Bu olay yıllar önce kendisinden koşa koşa kaçmış olan evlatlarını yeniden aynı çatı altında buluşturur.

Yıldırım Bey artık daha güçlü, daha hızlı ve daha öfkelidir. Ve çocuklarının sakladığı sırları ortaya çıkarmakta kararlıdır. Çocukları ise yalanlarını sürdürmeye çalışırken her geçen gün daha da köşeye sıkışmaktadır.

MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Nihat Durak’ın yaptığı, Binnur Kaya, Büşra Pekin, Tuncel Kurtiz, İlker Aksum ve Öner Erkan gibi usta yer aldığı 2013 yapımı “Mutlu Aile Defteri” Salı akşamı Show TV’de!