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        Haberler Gündem 3. Sayfa Niğde'de otelin penceresinden düşen İlknur Özaslan'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! - Son dakika

        Arkadaşı serbest kaldı! Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme

        Niğde'de bir otelin 5'inci katından düşüp hayatını kaybeden İlknur Özaslan'ın şüpheli ölümünde sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturmada gözaltına alınan Özaslan'ın arkadaşı Merve A., serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:02
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        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
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        Niğde'de kaldığı otelin 5'inci katının penceresinden düşen İlknur Özaslan'ın (19) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan arkadaşı Merve A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde bir otelde meydana geldi. Otelin 5'inci katındaki odada kalan ve kentteki bir eğlence merkezinde çalışan İlknur Özaslan, bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü.

        ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzerinde sadece etek olan Özaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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        Cenaze morga kaldırılırken, Özaslan'ın düşmeden önce odada, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Merve A. ile tartıştığı iddia edildi. Merve A. gözaltına alınırken, cenaze işlemleri sonrası İstanbul'a gönderildi. Merve A. da emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Merve A. işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #İlknur Özaslan
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