Niğde'de kaldığı otelin 5'inci katının penceresinden düşen İlknur Özaslan'ın (19) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan arkadaşı Merve A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde bir otelde meydana geldi. Otelin 5'inci katındaki odada kalan ve kentteki bir eğlence merkezinde çalışan İlknur Özaslan, bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzerinde sadece etek olan Özaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. REKLAM