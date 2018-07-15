Muz ve kabuklu yemiş yiyin ama bitter çikolata asla! İşte nedeni...

Avustralyalı Diyetisyen Susie Burrell, insanların geceleri uyumalarına yardımcı olmak için ne yemesi gerektiğini açıkladı. Burrell, insanların uykusunu engelleyen bazı yiyecekler olduğunu söyledi. Buna göre; kaçınılması gereken gıdalardan bazıları, bitter çikolata ve köri içeren yiyecekler...