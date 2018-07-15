Uzmanlar, "Muz ve kabuklu yemişlerin tadını çıkarın ama bitter çikolata yemeyin" uyarısında bulundu. İyi bir gece uykusu için yemeniz gereken yiyecekler ve yememeniz gereken besinler var.
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Avustralyalı Diyetisyen Susie Burrell, insanların geceleri uyumalarına yardımcı olmak için ne yemesi gerektiğini açıkladı.
Diyetisyen Burrell, insanların uykusunu engelleyen bazı yiyecekler olduğunu söyledi. Buna göre; kaçınılması gereken gıdalardan bazıları, bitter çikolata ve köri içeren yiyecekler...
UYKUYA YARDIMCI YİYECEKLER
Muz
Muz, zengin besin kaynağına sahiptir. Muzda kas gevşemesine yardımcı olan potasyum ve magnezyum bulunur. Buna ek olarak, muzda bulunan doğal karbonhidratlar da uyumayı kolaylaştırır.
Süt
Diyetisyen Susie, sütün vücutta serotonin üretilmesine yardımcı olan amino asit triptofanın kaynağı olduğunu açıkladı. Serotonin, vücudu doğal olarak sakinleştiren ve uykuya dalmaya yardımcı olan bir 'nörotransmiter'dır.
Fındık
Fındığın insan vücudu için farklı yararları vardır ama Diyetisyen Susie, fındığın zengin besin kaynağı içeriğiyle uykuya teşvik etmede yardımcı olduklarını söyledi.
Kalsiyum varlığı, beyninizin uykuyu destekleyici hormonu olan melatonin üretmek için triptofan kullanmasına yardımcı olur.
KAÇINILMASI GEREKEN YİYECEKLER
Bitter çikolata
Her ne kadar sağlıklı yiyiciler, tatlı bir şeyler yemek istediğinde bitter çikolataya sarılsa da bu besini, yatma zamanına çok yakın tüketmemelidir.
Bunun nedeni bitter çikolatanın normal çikolataya göre daha fazla kafein içeriyor olması... Diyetisyen Susie Burrell, “Akşam yemeğinden sonra bitter çikolata yiyor ve uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, bu iyi bir fikir değildir" dedi.
Dondurma
Dondurmadaki şeker ve yağ karışımı, bir gevşetici olmaktan ziyade beyni harekete geçiriyor. Bu yüzden yatmaya yakın bir saatte dondurma tüketmek doğru değil.
Tuzlu yiyecekler
Yüksek miktarda tuz insanların uykusunu olumsuz etkiler. Tuz fazla tüketildiğinde insan vücudunu olumsuz etkiliyor. Örneğin körili bir yiyecek yediniz...
Su içmek için gece boyu uyanmanız gerekiyor. Bu da uyku kalitesini bozuyor. Bir diğer konu ise, bu tür yiyeceklerin MSG içeriyor olması...
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