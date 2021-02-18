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Myanmar'da bilgisayar korsanları, orduya ait sitelere saldırdı

Myanmar'da bir grup bilgisayar korsanı, ordunun darbeyle yönetime el koymasına karşı hükümete ait sitelere saldırdı.

Myanmar'da bilgisayar korsanları, orduya ait sitelere saldırdı
AA

"Myanmar Hackers" isimli bilgisayar korsanı grubunun siber saldırısı sonucu Myanmar ordusuna ait bazı propaganda siteleri ile devlet televizyonu MRTV ve Merkez Bankasının internet sitesinde kesintiler meydana geldi.

Sosyal medya sayfalarından açıklama yapan Myanmar Hackers, "Myanmar'da adalet için mücadele ediyoruz. Hükümete ait internet sitelerini protesto ederek halkın sesini duyurduk." ifadesini kullandı.

Ülke genelindeki protestolar ise 12. gününde devam ederken, başkent Nepido, Yangon ve Mandalay kentlerinde işçi ve öğrencilerin ağırlıkta olduğu on binlerce kişi, cunta yönetimine karşı sloganlar attı.

Darbeden önce gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin fotoğraflarının olduğu pankartlar taşıyan kalabalık, seçilmiş hükümet liderlerinin serbest bırakılması talebinde bulundu.

Ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da dün başlayan yol kapatma protestoları bugün de sürdü.

Protestocular, Yangon'un en işlek sokaklarına dizdikleri araçların kaportalarını açarak trafiği durdurdu.

Darbe karşıtı protestocular ve destekçilerine gözaltılar da sürerken, Mandalay'da eski eyalet bakanlarından Myo Thit, devlet memurlarını sivil itaatsizlik eylemine teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

- Protestoculardan Singapur ürünlerine boykot

Öte yandan protestocu gruplar, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan'ın, darbeden ötürü "Myanmar'a yaptırım yapılmaması gerektiği" açıklamalarına tepki göstererek ülkedeki Singapur ürünlerine boykot kampanyası başlattı.

Twitter ve Facebook üzerinde "Singapur Ürünlerini Boykot Et" etiketleriyle paylaşımlar yapan protestocular, "Singapur, Myanmar halkının fikirlerine saygı duymuyor" ve "Singapur'un ürünlerini alma" gibi mesajlar verdi.

Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan, Myanmar'a yönelik yaptırım kararlarına ilişkin, "Genelleştirici ve rastgele yaptırımlardan kaçınmalıyız, çünkü bu tür hamlelerin sonunda Myanmar'daki sıradan insanlar zarar görecekir." açıklamasında bulunmuş ve Singapur'un Myanmar ile ekonomik ilişkilerini dondurmayacağını söylemişti.

- Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

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