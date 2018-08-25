Nacional Potosi - Universitario Sucre düellosu

Nacional Potosi ve Universitario Sucre, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Nacional Potosi 8 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Universitario Sucre 3 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Nacional Potosi, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Universitario Sucre, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 709 kodlu maçı oynayanlar; Nacional Potosi galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Universitario Sucre galibiyet oranı 0.00.

Nacional Potosi önceki hafta Club Petrolero mücadelesinde 2-0 kazandı.

Universitario Sucre ise Blooming maçında 4-0 yenildi.

Nacional Potosi, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 1 gol yedi.

Universitario Sucre, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Universitario Sucre, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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