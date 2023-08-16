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        Haberler Dünya Nadir bir hastalıktan dolayı ne yemek yiyebiliyor ne de bir şey içebiliyor! İşte Loretta'nın hikayesi

        Nadir bir hastalıktan dolayı ne yemek yiyebiliyor ne de bir şey içebiliyor! İşte Loretta'nın hikâyesi

        Loretta Harmes, mide felci yüzünden sağlıklı bir insan gibi yemek yiyemiyor veya bir şey içemiyor. Hayatını direkt kalbine bağlanan tüplerle geçiriyor. İşte, Loretta Harmes'in ilginç hikâyesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 11:13
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        Loretta Harmes, İngiltere'de doğdu ve gayet normal bir çocukluk geçirdi. Zaman zaman mide sorunları yaşıyordu ancak hastalığı henüz ortaya çıkmamıştı. Doğal olarak, teşhis koyulana kadar tüm mide sorunlarına rağmen yemek yemeye devam etti.

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        Loretta sadece yemeyi değil pişirmeyi de seviyordu. Bu tutkusu kariyerine yön verdi ve bir aşçı oldu.

        Ancak mide sorunları hiçbir zaman yakasını bırakmadı. Loretta, Nas Daily'ye verdiği röportajda, 18 yaşındayken bir sabah korkunç bir karın ağrısıyla uyandığını söylüyor.

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        Loretta'ya teşhis konması yıllar aldı. Doktorlar önce beslenme düzenini değiştirmesi gerektiğini söyledi. Loretta farklı beslenme düzenleri denedi ama hiçbir şey çözüm olmadı. Loretta'nın durumu hâlâ sırrını koruyordu.

        Ancak 2015 yılında tüm gizem son buldu ve Loretta, normal bir insan gibi yemek yiyemeyeceğini öğrendi. Bunun sebebi ehlers-danlos isimli nadir bir sendromla ilgiliydi. Bu sendrom Loretta'nın mide felci (diyabetik gastroparezi) yaşadığı anlamına geliyordu.

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        Sağlıklı bir insan yemek yediğinde mide, besini öğütmek için harekete geçer ancak Loretta'da işler böyle yürümüyor. Genç kadının midesi, besinleri öğütemiyordu ve sonucunda Loretta korkunç bir karın ağrısı yaşıyordu.

        Bu ilginç sendrom Loretta'nın hayatının son sekiz yılda kökten değişmesine neden oldu. Loretta yemek yiyemiyor ve bir şey içemiyor, buna su da dâhil!

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        Peki, Loretta nasıl hayatta kalmayı başarıyor? Genç şef yemek yemek yerine, içinde karbonhidrat, yağ, mineral, vitamin ve proteinlerin olduğu serum benzeri bir sıvı torbası ile yaşıyor. Bu torba, direkt kalbine bağlanıyor ve sıvı direkt olarak kan dolaşımına karışıyor.

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        Elbette bu kolay bir iş değil. Loretta'nın bunu günde 18 saat yapması gerekiyor. Bazı zamanlarda tüp değiştirirken enfeksiyon kapabiliyor hatta kimi günler tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürmesi gerekebiliyor.

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        Loretta'nın mesleği ise bu noktada daha ironik hale geliyor. Bir şef olarak Loretta yemek yiyemese de bunu bir engel olarak görmüyor, "Yemek yiyememem pişiremeyeceğim anlamına gelmez!" diyor çünkü yemek yapmak, Loretta için bir tutku.

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        Loretta yemek yaparken, bu zamana kadarki tecrübelerini ve güçlü koklama duyusunu kullanıyor. Bir anlamda burnuyla yemeklerin tadına bakıyor. Başka bir çözüm olarak; yemekleri tatması için çevresinden yardım alıyor.

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        Loretta için şu anda bir çözüm yok ama bu, onu durdurmuyor. Son derece pozitif olan genç şef, her gün farklı lezzetler yaratıyor ve ilhamını herkesle paylaşıyor.

        "Unutma, şu anki şartların, son durağın değil!"

        Kaynak: Nas Daily Instagram kanalı

        Fotoğraf: Loretta Harmes Instagram

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