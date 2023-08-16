Nadir bir hastalıktan dolayı ne yemek yiyebiliyor ne de bir şey içebiliyor! İşte Loretta'nın hikayesi

Nadir bir hastalıktan dolayı ne yemek yiyebiliyor ne de bir şey içebiliyor! İşte Loretta'nın hikayesi

Loretta Harmes, İngiltere'de doğdu ve gayet normal bir çocukluk geçirdi. Zaman zaman mide sorunları yaşıyordu ancak hastalığı henüz ortaya çıkmamıştı. Doğal olarak, teşhis koyulana kadar tüm mide sorunlarına rağmen yemek yemeye devam etti.

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Loretta sadece yemeyi değil pişirmeyi de seviyordu. Bu tutkusu kariyerine yön verdi ve bir aşçı oldu.

Ancak mide sorunları hiçbir zaman yakasını bırakmadı. Loretta, Nas Daily'ye verdiği röportajda, 18 yaşındayken bir sabah korkunç bir karın ağrısıyla uyandığını söylüyor.