Nalan Höke Turan'ı dolandırdığı iddia edilen 12 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan'ı, İtalya vizesi işlemleri için başvurduğu internet sitesi üzerinden dolandırdığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan, bir 'Danışmanlık' şirketiyle internet sitesi üzerinden başvuruda bulundu.
Vize başvurusu işlemleri için pasaport ve belgeleriyle 90 bin lira para gönderen Nalan Höke Turan, daha sonra danışmanlık şirketinin yasal olmadığını ve dolandırıldığını öğrendi.Nalan Höke Turan
Nalan Höke Turan'ın şikâyeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 10'u Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Diğer şüphelinin ise İstanbul dışında gözaltına alındığı öğrenildi.
Fotoğraflar: İHA, AA, Instagram