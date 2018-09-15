Nantes - Reims maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 1 maçında Nantes ile Reims, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. 4 puanlı Nantes 17. sırada bulunuyor, Reims 6 puana sahip ve 11. sırada. Nantes son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Reims, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 129. İddaa'da Nantes kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Reims kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Nantes önceki hafta Lille mücadelesinde 0-1 kazandı.

Reims ise Lille karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Nantes, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

Reims, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Reims, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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