Bayern Münih - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

STAT: Allianz Arena

HAKEM: Antonio Nobre

SAAT: 23.00

YAYIN: Exxen

BAYERN MÜNİH: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Musiala, Sane, Kane

YEDEKLER: Da Peretz, Ulreich, Gnabry, Choupo-Moting, Sarr, Müller, Laimer, Tel, Kratzig, Pavlovic

TEKNİK DİREKTÖR: Thomsa Tuchel

GALATASARAY: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi

YEDEKLER: Atakan Ordu, Günay, Jankat, Kerem Demirbay, Mertens, Tete, Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Ndombele, Bakambu

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşıyor.

Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor.

İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

ALMAN EKİBİNDE ÖNEMLİ EKSİKLER

Bavyera temsilcisinde 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemiyor.

Bayern Münih'te stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada süre alamıyor.

BAYERN MUNIH SON 6 SEZONDA GRUPLARDA YENİLMEDİ

Bayern Münih, son 6 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.

Bu sezon grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Alman temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain'e yenildi.

DEPLASMAN PERFORMANSI DAHA ETKİLİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda Alman ekiplerine karşı iç sahaya göre daha etkili bir performans sergiledi.