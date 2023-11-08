Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Bayern Münih - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Bayern Münih - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor. Bayern Münih - Galatasaray mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:54 Güncelleme: 08.11.2023 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        11'ler belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Allianz Arena

        HAKEM: Antonio Nobre

        SAAT: 23.00

        YAYIN: Exxen

        BAYERN MÜNİH: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Musiala, Sane, Kane

        YEDEKLER: Da Peretz, Ulreich, Gnabry, Choupo-Moting, Sarr, Müller, Laimer, Tel, Kratzig, Pavlovic

        TEKNİK DİREKTÖR: Thomsa Tuchel

        GALATASARAY: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi

        YEDEKLER: Atakan Ordu, Günay, Jankat, Kerem Demirbay, Mertens, Tete, Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Ndombele, Bakambu

        TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşıyor.

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

        İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        REKLAM

        Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor.

        ALMAN EKİBİNDE ÖNEMLİ EKSİKLER

        Bavyera temsilcisinde 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemiyor.

        Bayern Münih'te stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada süre alamıyor.

        BAYERN MUNIH SON 6 SEZONDA GRUPLARDA YENİLMEDİ

        Bayern Münih, son 6 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.

        Bu sezon grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        Alman temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain'e yenildi.

        DEPLASMAN PERFORMANSI DAHA ETKİLİ

        Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda Alman ekiplerine karşı iç sahaya göre daha etkili bir performans sergiledi.

        REKLAM

        Alman takımlarını 15 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 13 kez havalandıran "Cimbom", rakiplerinin 19 golüne engel olamadı.

        Sarı-kırmızılı ekibin Alman takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda daha başarılı olması ise dikkati çekti. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı Almanya'da çıktığı 16 müsabakada beşer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 6 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.

        Galatasaray, dış sahada Alman takımlarına attığı 19 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.

        BAYERN MUNIH İLE 4. RANDEVU

        Galatasaray, Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih ile 4. randevusuna çıkıyor.

        Bavyera ekibi ile daha önce 1972-1973 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Galatasaray, 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 6-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı.

        Sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık yarım asır sonra yeniden eşleştiği Bayern Münih ile sahasında yaptığı üçüncü maçı 3-1 kaybetti.

        REKLAM

        TÜRK TAKIMLARINA HİÇ KAYBETMEDİ

        Bayern Münih, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı.

        Tarihinde 3 kez Galatasaray ile karşılaşan Almanya temsilcisi, 4 kez de Beşiktaş ile mücadele etti. Söz konusu 7 mücadelede sadece 1 kez berabere kalan Bayern Münih, 6 mücadeleyi de kazandı.

        Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda 22 gol atan Bayern Münih, kalesinde sadece 3 gol gördü.

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 312. mücadelesine çıkacak.

        Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 311 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 116 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

        Avrupa arenasında rakip fileleri 419 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 460 gole engel olamadı.

        SON 21 AVRUPA MAÇINDA SADECE 2 KEZ KAYBETTİ

        Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 21 müsabakada sadece 2 kez yenildi.

        2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 20 maça çıktı.

        Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik alırken 2 mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona ve bu sezon grupta Bayern Münih karşısında yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı