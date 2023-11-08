Okan Buruk'un Bayern Münih planı: Köşe vuruşları!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında bu gece Bayern Münih'e konuk olacak sarı-kırmızılılar puan değil, 3 puana kenetlendi. İlk müsabakada 60 dakikada harika bir performans gösterse de sonrasında oyundan düşen ve Alman devini elinden kaçıran Galatasaray'da Okan Buruk ve kurmayları da rakibi en ince detaylarına kadar inceledi.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Bayern Münih'in korner savunmasında zaafları olduğunu tespit eden Buruk ve yardımcıları, takımı korner başta olmak üzere duran toplara özel olarak çalıştırdı.

Son yıllarda Galatasaray'ın en eksik kaldığı noktalardan olan duran top hücumlarını geçen sezon rayına oturtan ve 100 maç sonra kornerden rakip fileleri havalandıran Buruk ve kurmayları bu sezonda da duran toplardan pozisyon üretmeye devam etti.