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        Haberler Spor Transfer Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret! - Futbol Haberleri

        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!

        Galatasaray'ın Victor Osimhen pazarlıkları sürüyor. Napoli cephesi, sarı-kırmızılıların son yaptığı 40 milyon euro peşin + 35 milyon euro taksit teklifini de reddetti. İtalyan ekibi, Galatasaray'dan flaş bir talepte bulundu.

        Giriş: 14.07.2025 - 19:21 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:44
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        Galatasaray, Victor Osimhen transferi için tüm imkanlarını seferber ederken, Napoli cephesinden gelen istekler süreci zorluyor.

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        HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Napoli, Galatasaray'ın 40 milyon euro nakit, 17,5 milyon eurodan iki taksit olmak üzere toplam 75 milyon euroluk teklifinin revize edilmesini istedi.

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        SONRAKİ SATIŞTAN PAY İSTEDİ

        İtalyan kulübü, 40 milyon euronun bu sene, 35 milyon euronun ise gelecek sene ödenmesini ve sonraki satıştan pay verilmesini talep etti.

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        Galatasaray ise şu aşamada Napoli'ye sunduğu son teklifi değiştirmeyi düşünmüyor.

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        İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre ise; Napoli, Osimhen’in Galatasaray’a transfer olabilmesi için talep ettiği banka teminatlarını bekliyor. Napoli, en geç 19 Temmuz’a kadar bekleyecek.

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        Al-Hilal ise, Napoli’ye hem Galatasaray’ın teklifinden daha yüksek hem de kulübü daha fazla ikna eden ve banka teminatlarını içeren bir teklifle hazır bekliyor.

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        Victor Osimhen’in ise gözü kulağı ise bu transferde…Napoli’nin 'kampa katıl' teklifini elinin tersiyle geri iten Nijeryalı yıldız sadece Galatasaray’da oynamak istiyor.

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