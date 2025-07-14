Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
Galatasaray'ın Victor Osimhen pazarlıkları sürüyor. Napoli cephesi, sarı-kırmızılıların son yaptığı 40 milyon euro peşin + 35 milyon euro taksit teklifini de reddetti. İtalyan ekibi, Galatasaray'dan flaş bir talepte bulundu.
Galatasaray, Victor Osimhen transferi için tüm imkanlarını seferber ederken, Napoli cephesinden gelen istekler süreci zorluyor.
HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Napoli, Galatasaray'ın 40 milyon euro nakit, 17,5 milyon eurodan iki taksit olmak üzere toplam 75 milyon euroluk teklifinin revize edilmesini istedi.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY İSTEDİ
İtalyan kulübü, 40 milyon euronun bu sene, 35 milyon euronun ise gelecek sene ödenmesini ve sonraki satıştan pay verilmesini talep etti.
Galatasaray ise şu aşamada Napoli'ye sunduğu son teklifi değiştirmeyi düşünmüyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre ise; Napoli, Osimhen’in Galatasaray’a transfer olabilmesi için talep ettiği banka teminatlarını bekliyor. Napoli, en geç 19 Temmuz’a kadar bekleyecek.
Al-Hilal ise, Napoli’ye hem Galatasaray’ın teklifinden daha yüksek hem de kulübü daha fazla ikna eden ve banka teminatlarını içeren bir teklifle hazır bekliyor.