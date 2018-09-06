Netflix'in popüler dizisi Narcos'n yeni sezonu merakla bekleniyor. Temmuz ayında yeni sezondan ilk görseller de paylaşılmıştı. Yeni sezonda Narcos: Mexico adını taşıyacak olan dizinin yeni sezon fragmanı ise paylaşıldı. Yeni fragman ile birlikte yayın tarihi de belli oldu. Peki, Narcos 4. sezon ne zaman? Narcos yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Narcos 4. sezon fragmanı ve yayın tarihi...

Narcos 4. sezon fragmanı;

NARCOS 4. SEZON NE ZAMAN?

Narcos: Mexico yeni sezonu 16 Kasım'da başlayacak.

Yeni sezonda Narcos: Mexico adını taşıyacak olan dizi, Meksika uyuşturucu savaşlarının başlangıcına gidiyor.

Kolombiya'nın en ünlü ve güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olan Pablo Escobar'ın hikayesini anlatan dizi, yeni sezonunda Meksika’da 1980'li yıllara giderek Guadalajara kartelini ele alacak. Ajan Kiki Camarena, Kaliforniya’dan Guadalajara’ya gidecek ve Guadalajara kartelinin lideri Félix ile bir araya gelecek. Narcos: Mexico'nun oyuncu kadrosunda Michael Peña, Diego Luna, Aaron Staton, Alejandro Edda, Alfonso Dosal, Alyssa Diaz, Clark Freeman, Ernesto Alterio, Fernanda Urrejola ve Gerardo Taracena gibi isimler yer alıyor. Peña dizide DEA ajanı Kiki Camarena karakterinde olurken Diego Luna’yı ise Félix olarak karşımıza çıkacak.

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