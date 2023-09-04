"Narman'ın peribacaları UNESCO'ya üye olabilir"

7 Şurada Paylaş!







Bu nedenle tesisi kötülemek yerine nasıl daha iyi kullanabiliriz, diye düşünmek lazım. Kırmızı renkli kaplama taşlarıyla tesis, doğaya uyumlu hale getirilmiş. O tesisi yıkmanın anlamı yok. Biz bundan sonra çalışmalarımızı sosyal tesisin konumuna göre yapacağız. Sosyal tesisle ilgili bundan sonra yapılacak tartışmaların bölgeye zarar vereceğini unutmamak gerekiyor. Sosyal tesis hiç de aklımızda olmayan bir şekilde güzel bir ziyaretçi merkezi oldu" dedi.

8 Şurada Paylaş!







Narman'daki peribacaları ve kanyonunun başka ülkenin sınırlarında olması halinde çok büyük ekonomik katkılar yapabileceğini kaydeden Doç. Dr. Güngör, bunu Narman'da gerçekleştirmek için henüz geç olmadığını belirterek, "Dünyada bu tür oluşumların en güzel örnekleri burada. Bunlar peribacası da değil. Aslında bunlara biz 'Yardang' diyoruz. Özel bir isimdir bu. Tipik bizim bildiğimiz peribacaları gibi değildir. Peribacaları genellikle volkanik oluşumlardır. Bunlar karasal oluşumlar. Akarsular zamanında getirmiş, biriktirmiş, sonra aşınmış.

9 Şurada Paylaş!







Kırmızı rengi de komşu kayaçlardaki demirden almış. Burası dünya çapında bir yer. Narman'a benzer bir yer de Çin'de var. Orayı da gezdim, bunun yarısı kadar bile değil. Ancak Çin'deki bölge uluslararası jeopark onayını almış durumda UNESCO'dan. Biz bunun yolunu biliyoruz, ne yapılacağını biliyoruz. Bu konuda herhangi bir talebimiz de yok. Bu bölgeyle ilgili daha önce çalışma yaptık, raporunu da hazırladık. Her şey hazır, doktora tezinde önerilenler tek tek yapılsa bir yılda UNESCO'ya başvuracak hale geliriz. UNESCO'nun da jeopark onayını alırız" diye konuştu.

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Kaydet