NASA'dan bilim adamları, ABD'nin New York kentinin yüz ölçümünün iki katı büyüklüğünde buz dağının yakında Brunt buz sahanlığından kopmasının beklendiğini bildirdi.

Bilim adamları, buzulun 30 Ocak 1986'da ve 23 Ocak 2019'da çekilmiş uydu görüntülerinin karşılaştırılması sonucunda buz adasındaki çatlakların oldukça ilerlediğine işaret etti.

Buzul bilimci Joe MacGegor, buz sahanlığının dayanıklılığının çatlakların nerede birleşeceğine bağlı olduğunu belirterek, küresel ısınmanın Antarktika'da buz kaybını hızlandırdığını ifade etti.

Bu yılın başlarında yapılan bir araştırma, Antarktika kıtasında buzul erime oranının, 16 yıllık sürede yıllık ortalama yüzde 280 arttığını ortaya koymuştu.