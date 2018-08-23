Amerika Birleşik Devletleri, 1992'den bu yana en şiddetli kasırga olması beklenen Lane Kasırgası'na hazırlanıyor.

Hawaii'yi vurması beklenen kasırga öncesinde adada dükkanlar boşaltılıp evlere yiyecek stokları yapıldığı belirtildi. Yetkililer halka, kasırganın etkisi geçene kadar evlerinde kalmalarını sağlayacak erzak stoğu yapmalarını ve uzun süreli elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarılarında bulundu.

Dördüncü kategorideki Lane Kasırgası'nın saatte 250 kilometre hıza ulaştığı ve Hawaii'deki Oahu Adası'na doğru ilerlerken hızını bir miktar kaybettiği ifade ediliyor. NASA tarafından uzaydan çekilen kare ise kasırganın boyutunu gözler önüne seriyor.

Salı günününden önce 5. kategori kasırga olarak derecelendirilen Lane, Çarşamba günü zayıflayarak dördüncü kategoriye düşürülmüştü. Lane Kasırgası'nın Cuma günü Hawaii'yi terk etmesi bekleniyor.

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