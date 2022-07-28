NASA, Mars'tan Dünya'ya 30 kaya örneği getirecek 0:00 / 0:00

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Şubat 2021'de Mars'a inen Perseverance keşif aracı, antik yaşamın izlerini sürmek için şimdiye kadar 11 örnek topladı.

Agence France-Presse'in (AFP) haberine NASA, 2033 yılında Mars'tan Dünya'ya 30 kaya örneğinin getirileceğini açıkladı. Ayrıca bu örnekleri Dünya'ya getirmenin kolay olmadığı da belirtildi.

NASA, Mars'a Perseverance aracının topladığı örnekleri alıp dünyaya getirmesi için bir araç göndermeyi planlıyordu. Fakat NASA tarafından yapılan son açıklamada tek bir aracın yanında 2 helikopterin gönderileceği açıklandı.

Aracın, 2028'de Dünya'dan fırlatılması ve 2030'da Mars'a inmesi planlanıyor. Dünya'ya inişinin ise 2033'te Utah Çölü'ne gerçekleşmesinin planlandığı belirtildi.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.