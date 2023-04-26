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NASA verileri ile yeni keşif: Mars'ın içi düşündüğünüz kadar kurak değil!

NASA'nın Mars'taki InSight uzay aracının topladığı sismik veriler ile ABD'deki Maryland Üniversitesi'nin de aralarında yer aldığı uluslararası kurumlardan araştırmacılar Mars'ın çekirdeğinin içindeki sarsıntıları ilk kez tespit etti ve bu sismik dalgalar Kızıl Gezegen çekirdeğinin neyden yapıldığına ilişkin kanıtları ortaya koydu.

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  • NASA verileri ile yeni keşif: Mars'ın içi düşündüğünüz kadar kurak değil! "Mars’ın kalbinin neyden oluştuğunu artık biliyoruz"

    Sismik dalgalar ile ortaya çıkan ve ipuçları sunan bu keşif Mars'ın nasıl oluştuğuna ve Dünya'yla arasındaki jeolojik farklılıklara dair yeni bilgiler sunuyor. Maryland Üniversitesi'nden jeolog Vedran Lekic,"Yüz yıldan fazla bir süre sonra, sismik dalgalar hakkındaki bilgilerimizi Mars’a uyguluyoruz. InSight ile nihayet Mars’ın merkezinde ne olduğunu ve Mars'ı Dünya’ya bu kadar benzer ama farklı kılan etmenleri keşfediyoruz." ifadelerini kullandı. 
  • NASA verileri ile yeni keşif: Mars'ın içi düşündüğünüz kadar kurak değil! "Mars’ın kalbinin neyden oluştuğunu artık biliyoruz"

    NASA'nın InSight aracı kullanılarak kızıl gezegenin derinlikleri dört yıl boyunca izlendi. Elde edilen sismik verilere göre Mars’ın merkezi, şaşırtıcı derecede yüksek miktarda sülfür ve oksijenin bulunduğu sıvı bir demir alaşımından oluşuyor.
  • NASA verileri ile yeni keşif: Mars'ın içi düşündüğünüz kadar kurak değil! "Mars’ın kalbinin neyden oluştuğunu artık biliyoruz"

    DÜNYA'NIN ÇEKİRDEĞİ DE AYNI YÖNTEM İLE ARAŞTIRILMIŞTI

    Bilim insanları Dünya'nın çekirdeğini ilk kez 1906'da keşfetmişti. Depremlerden gelen sismik dalgalar çekirdeğin içinden geçiyordu. Böylelikle yayılan dalgaların dünyayı nasıl etkilediğini gözlemleyerek çekirdeğe dair fikir edinebildiler.

    Bunu 1936'daki büyük keşif izledi. Bu tarihte de dış çekirdekten bağımsız katı bir iç çekirdeğin var olduğu anlaşıldı.
  • NASA verileri ile yeni keşif: Mars'ın içi düşündüğünüz kadar kurak değil! "Mars’ın kalbinin neyden oluştuğunu artık biliyoruz"

    MARS'IN İÇİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ KADAR KURAK DEĞİL

    InSight, Mars’ın içini izlediği nispeten kısa süre boyunca yüzlerce Mars depremi tespit ederek bize Mars’ın içi hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Bu sayede bilim insanları ilk kez Mars’ın içinin ayrıntılı haritasını çıkarabildi ve gezegenin iç faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edindi.
  • NASA verileri ile yeni keşif: Mars'ın içi düşündüğünüz kadar kurak değil! "Mars’ın kalbinin neyden oluştuğunu artık biliyoruz"

    ÇEKİRDEK SIVIDAN OLUŞUYOR

    Mars’ın çekirdeği sıvıdan oluşuyor. İlginç olan nokta da burası: Sıvı bir dış çekirdek, katı bir iç çekirdek ve daha da yoğun bir iç çekirdekten oluşan Dünya’nın çekirdeğinin aksine, Mars’ın çekirdeği baştan sona yumuşak bir sıvı gibi görünüyor. Mars’ın iç çekirdeğinde çok yüksek oranda hafif elementler bulunuyor. Çekirdeğin ağırlığının yaklaşık beşte biri ağırlıklı olarak kükürt, daha az miktarda oksijen, karbon ve hidrojen elementlerinden oluşuyor.
  • NASA verileri ile yeni keşif: Mars'ın içi düşündüğünüz kadar kurak değil! "Mars’ın kalbinin neyden oluştuğunu artık biliyoruz"

    Bu da Mars’ın çekirdeğinin Dünya’nın çekirdeğinden daha az yoğun ve daha sıkıştırılabilir olduğu anlamına geliyor ki bu da bilim insanlarının iki gezegen arasındaki farkları daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.
  • NASA verileri ile yeni keşif: Mars'ın içi düşündüğünüz kadar kurak değil! "Mars’ın kalbinin neyden oluştuğunu artık biliyoruz"

    BU KEŞİF BAŞKA GEZEGENLERDE YAŞAM ARAYIŞINA IŞIK TUTABİLİR

    Bu bilgi Güneş Sistemi dışında yaşam arama yeteneğimizi geliştirmemize yardımcı olabilir. Mars ve Dünya birçok yönden benzer; nasıl ve neden farklı olduklarını anlamak, bilim insanlarının hangi yabancı dünyaların yaşama ev sahipliği yapma olasılığının daha yüksek olduğunu belirlemesine yardımcı olabilir. Ayrıca, aynı yıldızın etrafındaki benzer malzemelerden bile gezegenlerin oluşma, büyüme ve zaman içinde değişme biçimleri hakkında bize daha fazla şey öğretebilir.
  • NASA verileri ile yeni keşif: Mars'ın içi düşündüğünüz kadar kurak değil! "Mars’ın kalbinin neyden oluştuğunu artık biliyoruz"

    Bristol Üniversitesi'nden gezegen bilimci Jessica Irving ise şöyle diyor: "Bu mineral fizikçilerinden gelen yeni sonuçlar ve gezegen içlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini simüle eden ekip üyelerinin görüşleriyle birlikte, Dünya'da geliştirilmiş en son sismolojik teknikleri içeren büyük bir çabaydı."
  • NASA verileri ile yeni keşif: Mars'ın içi düşündüğünüz kadar kurak değil! "Mars’ın kalbinin neyden oluştuğunu artık biliyoruz"

    "Ancak çalışmanın karşılığını aldık ve artık Mars çekirdeğinin içinde neler olup bittiği hakkında çok daha fazla şey biliyoruz."

    Kaynak: Science Alert

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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