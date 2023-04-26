BU KEŞİF BAŞKA GEZEGENLERDE YAŞAM ARAYIŞINA IŞIK TUTABİLİR

Bu bilgi Güneş Sistemi dışında yaşam arama yeteneğimizi geliştirmemize yardımcı olabilir. Mars ve Dünya birçok yönden benzer; nasıl ve neden farklı olduklarını anlamak, bilim insanlarının hangi yabancı dünyaların yaşama ev sahipliği yapma olasılığının daha yüksek olduğunu belirlemesine yardımcı olabilir. Ayrıca, aynı yıldızın etrafındaki benzer malzemelerden bile gezegenlerin oluşma, büyüme ve zaman içinde değişme biçimleri hakkında bize daha fazla şey öğretebilir.