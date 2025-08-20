Habertürk
        Haberler Dünya NATO'dan Türkiye'ye 2026 NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı için teşekkür mesajı | Dış Haberler

        NATO'dan Türkiye'ye 2026 NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı için teşekkür mesajı

        NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Rutte, Türkiye'ye ev sahipliği yapacağı için teşekkür etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 15:27 Güncelleme: 20.08.2025 - 15:27
        NATO'dan Türkiye'ye teşekkür
        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'ye 2026'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yapacağı için teşekkür ederek, "Türkiye, 70 yıldan uzun süredir NATO'nun güçlü bir müttefiki olarak ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

        NATO'dan, 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye ilişkin, Genel Sekreter Rutte'nin ifadelerinin de yer aldığı bir açıklama yapıldı.

        Açıklamada Rutte, 7-8 Temmuz 2026'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Türkiye'ye bu etkinliğe ev sahipliği yapacağı için teşekkür ederim. Türkiye, 70 yıldan uzun süredir NATO'nun güçlü bir müttefiki olarak ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılar sağlamaktadır." mesajını paylaştı.

        Zirvenin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleneceğini kaydeden Rutte, liderlerin burada NATO'yu daha güçlü, adil ve etkili bir ittifak haline getirme yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini ve böylece müttefiklerin ortak güvenliğine yönelik "ciddi zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklarını" belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin Temmuz 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

