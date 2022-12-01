NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'yı hafife almamalıyız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'yı hafife almamalıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'nın hafife alınmaması gerektiğini söyledi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'yı hafife almamalıyız
"Rusya'yı hafife almamalıyız"
0:00 / 0:00
AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın hafife alınmaması gerektiğini ve Rus saldırılarının kış yaklaşırken Ukrayna halkında büyük insani acılara neden olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, Berlin Güvenlik Konferansının 2. günündeki konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, Ukrayna'nın da önemli kazanımlar elde ettiğini, müttefiklerin Ukrayna'ya gelişmiş silah sistemleri gönderdiğini ve bunların her gün savaş alanında "büyük bir fark" yarattığını anlattı.

NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya, gelişmiş silahlar ve hava savunma sistemleri göndermeye devam edeceğinin altını çizen Stoltenberg, "Almanya'nın önemli mali, insani ve askeri yardımlarla Ukrayna'ya verdiği güçlü desteği memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Jens Stoltenberg, Almanya'nın savunma harcamalarını önemli ölçüde arttırma kararını da memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Alman silahlı kuvvetleri Bundeswehr'in NATO'nun caydırıcılık ve savunma planlarında kritik rol oynadığını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşın Avrupa'da barışı paramparça ettiğine işaret eden Stoltenberg, bu savaşın küresel güvenlik için uzun süreli şok dalgaları yarattığını belirtti.

Stoltenberg, "Rusya'yı hafife almamalıyız. Rus füzeleri ve insansız hava araçları Ukrayna şehirlerine, sivillere ve kritik altyapıya saldırmaya devam etmekte ve kış mevsimi yaklaşırken büyük insani acılara neden olmaktadır." dedi.

Savaşta Avrupa'nın sadece parayla bedel ödediğini ancak Ukraynalıların ödediği bedelin kan olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Otoriter rejimler gücün ödüllendirildiğini görürse hepimiz çok daha yüksek bir bedel ödeyeceğiz. Dünya hepimiz için daha tehlikeli bir yer haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

"BAĞIMLILIKLARIMIZIN FARKINDA OLMALIYIZ"

Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın Rus gazına olan tehlikeli bağımlılığını ortaya koyduğunu belirten Stoltenberg, sözlerini, "Bu durum bizi başta Çin olmak üzere diğer otoriter devletlere olan bağımlılığımızı, tedarik zincirleri, teknoloji ve altyapı konularında değerlendirmeye sevk etmelidir. Elbette Çin ile ticaret yapmaya ve ekonomik ilişkilerde bulunmaya devam edeceğiz. Ancak bağımlılıklarımızın farkında olmalıyız. Kırılganlıklarımızı azaltmalıyız ve riskleri yönetmeliyiz." diye tamamladı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zelenskiy'den Elon Musk'a azar: Gel ve kendin gör - Günün haberleri
DÜNYA Zelenskiy'den Musk'a azar
Son dakika: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu!
DÜNYA MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu!
Ukrayna'ya ikinci bombalı zarf: Alarma geçildi
DÜNYA Ukrayna'ya ikinci bombalı zarf
2022'nin en pahalı şehirleri belli oldu - Günün öne çıkan haberleri
DÜNYA 2022'nin en pahalı şehirleri
Çin'den geri adım... Son dakika: Karantina şartlarına düzenleme - Güncel haberler
DÜNYA Çin'den karantina şartlarına düzenleme
Almanya harekete geçti: Göç yasası temelden değişiyor, binlerce işçi alınacak -Güncel haberler
DÜNYA Almanya harekete geçti: Göç yasası değişiyor
İran'da Dünya Kupası sonucuna sevinen genç öldürüldü - Haberler
DÜNYA İran'da Dünya Kupası sonucuna sevinen genç öldürüldü
Mauna Loa 38 yıllık uykusundan uyandı: Binlerce kişiyi hayran bıraktı
DÜNYA Mauna Loa 38 yıllık uykusundan uyandı: Binlerce ...
Buckingham Sarayı'nda ırkçılık: Prens William'ın vaftiz annesi, ırkçı yorumları sonrası görevinden istifa etti
DÜNYA Buckingham Sarayı'nda ırkçılık
Çin ve Rusya savaş uçaklarından Japon Denizi'nde tatbikat
DÜNYA Çin ve Rusya savaş uçaklarından Japon Denizi'nde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.