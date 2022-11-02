Kanserin çaresine bir adım daha yaklaşıldı

Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-5 Kasım 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Genel Sekreter Stoltenberg, bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecek; ayrıca Sayın Bakanımızla ve Sayın Milli Savunma Bakanımızla bir araya gelecektir" denildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in daha önce 4 Kasım'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği belirtilmişti. Erdoğan'ın İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'u da 8 Kasım'da Ankara'da kabul edeceği ifade edilmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.