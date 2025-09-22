Habertürk
        NATO Rusya'nın hava sahası ihlalini görüşecek | Dış Haberler

        NATO Rusya'nın hava sahası ihlalini görüşecek

        NATO Konseyi, Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlal etmesine dair yarın toplanacak.

        Giriş: 22.09.2025 - 19:52 Güncelleme: 22.09.2025 - 19:52
        NATO Rusya'nın hava sahası ihlalini görüşecek
        NATO Konseyi, Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlal etmesini görüşmek üzere yarın toplanacak.

        NATO yetkilisinden alınan bilgiye göre, NATO Konseyi yarın sabah Brüksel'deki karargahta büyükelçi seviyesinde olağanüstü bir toplantı yapacak.

        Toplantıda 19 Eylül'de Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal etmesi ele alınacak.

        NATO Sözcüsü Allison Hart, yaptığı açıklamada, Rus jetlerinin 19 Eylül Cuma günü erken saatlerde Estonya hava sahasını ihlal ettiğini, NATO'nun da derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurduğunu açıklamıştı.

        Sözcü Hart, bu olayın "Rusların pervasız davranışlarının" ve NATO'nun karşılık verme yeteneğinin bir başka örneği olduğuna işaret etmişti.

        Polonya da 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

