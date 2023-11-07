Naz Aydemir Akyol'dan Halloween pozu! Eczacıbaşı'nın efsane pasörü göz kamaştırdı!
Türkiye'nin başarılı voleybolcularından biri olan ve şimdilerde Eczacıbaşı'nda forma terleten pasör Naz Aydemir Akyol, geçtiğimiz gün katıldığı Halloween partisinin gözdesi oldu. Yetenekli sporcuya övgü yağdı.
Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı Halloween etkinliği düzenledi. Başarılı voleybolcular Cadılar Bayramı için birbirinden eğlenceli ve dikkat çekici kombinler oluşturdu. Bu kombinlerden en dikkat çekenini ise Naz Aydemir Akyol tercih etti.
Naz Aydemir Akyol tam anlamıyla gecenin yıldızı ilan edildi. Başarılı voleybolcunun Halloween tarzı çok beğenildi.
Naz Aydemir Akyol, kostüm olarak Netflix'in popüler dizilerinden biri olan ve başrollerinde Jenna Ortega, Emma Myers, Cristina Ricci, Catherine Zeta-Jones gibi isimlerin yer aldığı Wednesday'e bürünmeyi tercih etti.
2004 yılından beri Filenin Sultanları'nda forma terleten Naz Aydemir Akyol, Haziran ayında milli takıma veda ettiğini açıklamıştı.
İşte Naz Aydemir Akyol'un Halloween pozu...