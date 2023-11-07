Naz Aydemir Akyol'dan Halloween pozu! Eczacıbaşı'nın efsane pasörü göz kamaştırdı!

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Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı Halloween etkinliği düzenledi. Başarılı voleybolcular Cadılar Bayramı için birbirinden eğlenceli ve dikkat çekici kombinler oluşturdu. Bu kombinlerden en dikkat çekenini ise Naz Aydemir Akyol tercih etti.