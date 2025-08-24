Nazan Kesal: Nihayet kavuştuk kıymetlimle

Oyuncu Nazan Kesal, Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin ile bir araya geldi.

Nazan Kesal, buluşmasını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Nazan Kesa, paylaşımında; "Bugün günlerden Ahmet Mekin. İyi ki yapmışım bu organizasyonu. Edremit Kitap Fuarı bizi buluşturdu. Ahmet ağabey, özlediği hayranlarıyla buluştu. Nihayet kavuştuk kıymetlimle. Ah, güzel Ahmet ağabeyim benim… Sen sağ ol, var ol." ifadelerini kullandı.

93 yaşındaki Ahmet Mekin, geçtiğimiz mayıs ayında yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpışmış ve kalça kemiğini kırmıştı. Usta oyuncu ameliyat olmuş, kısa süre sonra da sağlıklı bir şekilde taburcu edilmişti.

Fotoğraflar: Instagram