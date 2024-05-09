Lastikçide çalışanların kendisini uyardığını söyleyen Erol Eraslan, "Ben normalde hobi olarak boş vakitlerimde eski model araçlar alıp tadilat yapıyorum. Bu da bizim Kayseri'de kendimizi mutlu ettiğimiz ve boş vaktimizi değerlendirdiğimiz bir aktivitemiz. Kendimize bir hediye alacaktık ve yaklaşık 5 yıldır da ben bu jantı bulamıyordum. Bu çelik jantı bulduk, aldık Ankara’dan getirttik. Mahallemizde yakın olan lastikçi arkadaşa gittik taktırmak için. O da dedi ki 'Abi çok beğenerek konuşuyorsun, nazarın değecek. Başına iş gelecek' dedi. Ben de 'yok gelmez' dedim. Hatta ondan önce de dedi 'ben seni çekeceğim' diye. Ben de orada Tebbet Suresi'ni okudum. Dedim ki 'Allah’ım nazarımız değmesin, bugün çok güzel bir gün. 5 yıldır aradığımız jantı bulduk, arabamıza taktırıyoruz' dedim. O sırada ben parayı ödemek için el frenini indirmişim cüzdanımı almak için. El frenini tekrar kaldırmam gerekti araba lifteyken ama kaldırmadım unuttum. İnerken de tekrarlıyor oradaki çocuklar diyorlar ki, 'Abi nazarın değecek' diye. Ben de nazara çok inanmazdım aslında. 'Ne nazar değecek' diyordum. Araba iner inmez Kartal Kavşağı’na doğru hareket etti, ışık da yandı araçlar da bu tarafa doğru hareket etti. Bir anda refleksle koşma gereği duyduk. Çocuklar da görüntüde arkadan tutmaya çalışıyorlar. İçine atlamaktan başka çaremiz yoktu. Dizim biraz yaralandı ama yapacak bir şey yok. Kendimi attım kurtardım arabayı ama nazarımız da çıktı çok şükür" dedi.