Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBasketbol

NBA'de Trail Blazers'ı galibiyete, 50 sayı atan Lillard taşıdı

NBA'de Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın 50 sayı kaydettiği maçta Indiana Pacers'ı 139-129 yendi

Portland Trail Blazers

Kobe Bryant'ın ölümüyle sarsılan NBA'de 8 karşılaşma oynandı. Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Indiana Pacers mücadelesini, all-star oyun kurucusu Damian Lillard'ın 50 sayı, 13 asist, 6 ribauntluk etkili oyunuyla 139-129 kazandı.

Trail Blazers'ta C.J. McCollum 28 sayı, 5 asist, Hasan Whiteside da 21 sayı, 14 ribaunt, 6 blokla galibiyette önemli rol oynadı.

Pacers cephesinde 27 sayı, 14 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Domantas Sabonis ve 28 sayı üreten Jeremy Lamb'in gayreti, mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Denver Nuggets-Houston Rockets: 117-110

San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 106-110

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 152-133

New York Knicks-Brooklyn Nets: 110-97

Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 97-112

New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 123-108

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 114-109

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 139-129

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Black Mamba Kobe Bryant'ın helikopteri nasıl düştü?
BASKETBOLKobe'nin helikopteri nasıl kaza yaptı?
Black Mamba Kobe Bryant'ın ölümü yasa boğdu
BASKETBOLKobe Bryant'ın ölümü yasa boğdu
Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarını tutamadı
BASKETBOLÖlüm haberinin ardından LeBron...
Hidayet Türkoğlu'ndan Kobe Bryant açıklaması: "Kolay değil"
BASKETBOL"O blok..."
Kobe Bryant'ın son tweeti LeBron James için oldu!
BASKETBOLSon tweeti LeBron James için oldu!
Dünyada Kobe Bryant manşetleri
BASKETBOLDünyada Kobe manşetleri
NBA'de Kobe Bryant tarihe geçen saygı duruşu!
BASKETBOLNBA'de tarihe geçen saygı duruşu!
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Kobe Bryant'ın yaptıkları unutulmayacak"
BASKETBOL"Kobe Bryant'ın yaptıkları unutulmayacak"
Erkekler Türkiye Kupası'nın isim sponsoru Solgar Vitamin oldu
BASKETBOLTürkiye Kupası'n yeni sponsor
Ufuk Sarıca: Rakiplerimizin kaybettiği haftada avantaj elde ettik
BASKETBOL"Avantaj elde ettik"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X