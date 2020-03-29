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NBA'den bir kötü haber daha

NBA takımlarından New York Knicks'in sahibi Jim Dolan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Dolan'ın neredeyse hiç semptom göstermediği ifade edilirken başarılı iş adamının evinde kendini izole ettiği açıklandı

Jim Dolan

Spor dünyasında koronavirüs ile alakalı üzücü haberler gelmeye devam ediyor... Dünyanın dört bir yanında birçok spor adamı koronavirüse yakalanırken, son olarak bir kötü haberde Amerika'dan geldi. Koronovirüsün son günlerde en çok yayıldığı yerlerin başında gelen New York eyaletinin takımı New York Knicks'in sahibi Jim Dolan'ın da bu hastalığa yakalandığı açıklandı.

NBA takımının twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlanırken, "The Madison Square Garden Şirketi'nin başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Jim Dolan'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Kendi izole olmuş ve neredeyse hiç semptom göstermemektedir. İş operasyonlarını denetlemeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

The Madison Square Garden Şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nde NBA takımı New York Knicks ve NHL takımı New York Rangers'ın sahibi olan bir spor ve eğlence şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

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