NBA maçına İzmir marşı damgası: Alperen Şengün şov yaptı, Houston kazandı!

NBA’de normal sezon maçında temsilcimiz Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets, Memphis Grizzlies‘ın konuğu oldu.

Batı Konferansı’nda ikinci ve üçüncü sıradaki ekiplerin mücadelesinde kazanan konuk ekip oldu. Rockets, milli oyuncumuzun müthiş performansıyla sahadan 119-115 galip ayrıldı.

35 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 32 sayı – 14 ribaund – 5 asist – 12/20 şut isabetiyle muazzam oynadı.

Öte yandan Memphis Grizzlies cephesi maçtan mağlup ayrılmasına rağmen maçın bitimine 3.2 saniye kala 117-115 gerideyken alınan mola sırasında sahanın en iyisi Alperen Şengün'e jest yaparak salon hoparlöründen İzmir Marşı'nı çaldı.

Memphis’te Ja Morant 27 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Jaren Jackson 21 sayı – 8 ribaund – 6 blok ile oynarken Desmond Bane 16 sayı üretti. Santi Aldama 12 sayı, Luke Kennard 11 sayıyla bitirdi.

BU SEZON 19.3 SAYI ORTALAMASIYLA OYNUYOR

Geçtiğimiz sezonki iyi performansını bu sezona da taşıyan Alperen Şengün, NBA'de normal sezon devam ederken şimdiye kadar 37 maça çıktı. Alperen 37 maçta 19.3 sayı ortalaması tutturan Alperen, 10.5 ribaunt ve 5 asist ortalamasıyla da takımının iyi performansından en önemli etkiyi yapan oyuncular arasında yer aldı.