Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre Tekirdağ’a bağlı Çerkezköy ilçesinde yapılan sokak düğününde, koronavirüs ile mücadele ve salgından korunma kuralları görmezden gelindi.

Çekilen halaylar ve bilinçsizlik bu kadarına da pes dedirtti. Yapılan düğünler ve kutlamalarda, yetkililerin verdiği cezaların vatandaşları durdurmaya yetmediğini gösterdi.

DÜĞÜNLERDE OYNAMAKLA DA KALINMIYOR!

Öte yandan İzmir Kordon’da müzik açıp oynayan bir grup, çevredeki kalabalıkta dahil oldu. Kısa sürede ciddi bir kalabalığa ulaşan insan topluluğu, kınadığımız düğünleri aratmadı. Ne maske, ne de sosyal mesafe tanıyan grup, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kordon sahilde eğlenceye devam ettiler.