"ÇOK FAZLA SIKIŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL"

Çehre, geçtiğimiz haftalarda giydiği kürkle gündem olan Bülent Ersoy ile ilgili de konuştu. Ünlü oyuncu, "Bülent Ersoy'un kendi düşüncesi. Daha fazla sıkıştırmak doğru değil" dedi.