Nebati: Bu yolda yürümeye devam edeceğiz

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi" gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında konuşan Bakan Nebati, dün sabah Türkiye’deki ekonomi modelinin ve uluslararası akademi dünyasında yansımalarının ele alındığı toplantı vesilesiyle uluslararası akademisyenlerle bir araya gelindiğini anımsattı.

Nebati, zirveye katılım sağlayan akademisyenlerin 12 farklı ülkeden geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu hocalarımız geleneksel ekonomi politikaları, iktisat politikaları konusunda özgün fikirleri ve dünyaya yeni söylemlerde bulunan değerli hocalarımız. Her biri kendi alanlarında dünyanın önde gelen isimlerinden müteşekkil ve dün yaptığımız toplantıda ve sonrasında gerçekleştirdiğimiz oturumlarda biz şunu gördük ki dünyada yalnız değiliz. Çok değerli akademisyenlerimiz de şunu gördü ki söyledikleri sözlerin karşılığını ortaya koyan bir ülke var: Türkiye Cumhuriyeti. En önemlisi, bunu en yüksek seviyede bugüne kadar ortaya koymuş olduğu söylemleriyle sadece siyasal alanlarda değil, ekonomi alanında da adeta bir meydan okumayı ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanım, sizler, bu politikaların dünyada uygulanması noktasında öncülük edecek bir ülke ve lideri olarak görülüyorsunuz.

Dolayısıyla da gerek akademi dünyasında gerekse de bunu savunan, öne çıkaran ve mutlak surette de bu düşüncelerin hayata geçirilmesinde ortaya konulmuş olan bu kararlılığı akademik yönden de destekleyecek buradaki hazirûnla inşallah önümüzdeki süreçte dünyada bu konu çok daha farklı bir şekilde tartışılmaya devam edecektir. Özellikle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı’da, Japonya'da, Uzak Doğu'da, Avrupa'da bizim söylemlerimizi destekleyecek o kadar çok literatür var ki maalesef bunlar da dünyanın egemen güçleri tarafından adeta uygulanmaması için üzeri baskılanan ve görünürlüğü azaltılması için de birçok alanda üzeri saklanan bir alan.”

Bakan Nebati, bu toplantılarla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde ve akademi dünyasındaki “değerli dostlar” olarak nitelendirdiği akademisyenlerle bunu dünyaya mal edeceklerini söyledi.

Literatürde, heterodoks, ortodoks tartışması olduğuna işaret eden Nebati, “Bu tartışmanın da aykırı tarafı olan, dünyanın egemen güçleri tarafından heterodoksiyi temsil eden, yani geleneksel politikaların dışına çıkarak ülkenin jeopolitik durumu, geçmişten tevarüs eden kültürü ve kendi kazanımlarını ortaya koyacak performanslarını gerçekleştirecek çok önemli bir tespitte bulunarak, bu yolda yürümeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine öncülük ettiği, bu politikaları uygulama alanını kendilerine verdiği ve bu politikaların uygulanmasında önlerine çıkan her türlü engelin ortadan kaldırılması noktasında verdiği destek için minnettar olduklarını ifade eden Nebati, aynı zamanda dünya iktisat literatürüne “Türkiye Ekonomi Modeli”nin girmesini sağlayacak bu duruşun gerek Türkiye için gerekse de dünyanın birçok ülkesi için bir örnek teşkil edeceğini vurguladı.

Nebati, zirveye katılan akademisyenlere atıfta bulunarak, “Dünkü toplantıya birçok toplantısını bırakarak gelen ve çok açık bir şekilde meydan okumalarını akademik bir dille ortaya koyan ve ‘Biz ortodoks politikalarla değil her ülkenin kendi özgün koşulları içerisinde çok daha yeni şeyler ve konjonktürel durumla da ilişkili ifadelerimizi ortaya koyacak bir yer bulduk, burası da Türkiye’ diyen dostlarımızla beraber yolumuza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.