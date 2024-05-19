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        Haberler Dünya Slovakya Başbakanı Fico silahlı saldırıya uğramıştı! Hayati tehlikeliyi atlattı

        Slovakya Başbakanı Fico silahlı saldırıya uğramıştı! Hayati tehlikeliyi atlattı

        15 Mayıs günü uğradığı silahlı saldırının hastaneye kaldırılan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Fico'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Kalinak, "Ancak durumu halen çok ciddi ve iyileşmesi için uzun bir süreye ve dinlenmeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:26 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:26
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        Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, 15 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Başbakan Robert Fico'nun hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi.

        Kalinak, Fico'nun tedavi gördüğü Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesinde, açıklamada bulundu.

        Fico'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Kalinak, "Sabah yapılan doktor kontrolü doğrultusunda hastanın hayati tehlikesinin şu anda ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Ancak durumu halen çok ciddi ve iyileşmesi için uzun bir süreye ve dinlenmeye ihtiyacı var. Her şeyin yolunda gideceğine inancımız tam." diye konuştu.

        Kalinak, Fico'nun yakın bir tarihte başka bir hastaneye naklinin planlanmadığını, halihazırda bunun mümkün olmadığını belirterek, sağlık durumuna ilişkin hastanenin ilerleyen günlerde düzenli bir şekilde bilgi paylaşacağını söyledi.

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        FICO'YA SUİKAST GİRİŞİMİ

        Fico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

        Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.

        Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.​​​​

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        #slovakya
        #Robert Fico
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