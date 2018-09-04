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M.Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz’ın müşterek çocuklarıyla devam eden mutlu evliliğinin asılsız haberlerle; M.Necati Şaşmaz’ın kamuoyu nezdindeki itibarını ve toplumdaki olumlu algısını yıkmayı hedefledikleri sarihtir. Ne var ki; mezkur haberlerle bunu başaramayacakları da bir o kadar açıktır.