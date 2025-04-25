Necip Naşit Özcan'ın durumu kritik

Adile Naşit'in yeğeni, 68 yaşındaki oyuncu Necip Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. Tedavisi hastanede devam eden Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi.

Oyuncunun Mart 2024'te boşandığı eşi Elif Göklü; "Naşit, hâlâ yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler" dedi.

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Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan Necip Naşit Özcan, tiyatro oyunlarının yanı sıra 'Şaban Askerde', 'Şen Dullar', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası'nın da aralarında olduğu pek çok yapımda rol aldı.