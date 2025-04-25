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        Haberler Magazin Necip Naşit Özcan'ın durumu kritik - Magazin haberleri

        Necip Naşit Özcan'ın durumu kritik

        Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni olan oyuncu Necip Naşit Özcan, iki ay önce beyin kanaması geçirmişti. Özcan'ın, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 09:42 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:56
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        Adile Naşit'in yeğeni, 68 yaşındaki oyuncu Necip Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. Tedavisi hastanede devam eden Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi.

        Oyuncunun Mart 2024'te boşandığı eşi Elif Göklü; "Naşit, hâlâ yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler" dedi.

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        Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan Necip Naşit Özcan, tiyatro oyunlarının yanı sıra 'Şaban Askerde', 'Şen Dullar', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası'nın da aralarında olduğu pek çok yapımda rol aldı.

        Necip Naşit Özcan, 9 Şubat 2024'te; "İkinizi de çok özledim. Halamın kokusunu, babamın öğütlerini" mesajıyla paylaşımda bulunmuştu.

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        #Necip Naşit Özcan
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