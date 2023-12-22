Haberler Yaşam Neden kendi kendinizi gıdıklayamazsınız? Cevap sizi çok şaşırtacak!

Neden kendi kendinizi gıdıklayamazsınız? Cevap sizi çok şaşırtacak! Başka biri sizi gıdıkladığında mutlaka tepki verirsiniz, bu doğal bir tepkidir. Peki, kendi kendinizi gıdıklamaya çalıştığınızda neden bir tepki vermezsiniz? Bilim adamları bu konuyla ilgili yaptıkları araştırmalarla yanıtı veriyor. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 22.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:46 facebook

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Çok gıdıklanan biri bile olsanız, kendi kendinizi gıdıklayamadığınızı mutlaka fark etmişsinizdir. Peki, başka biri tarafından gıdıklanıldığınızda tepki verebilirken, kendi kendinizi gıdıkladınız da neden tepki vermiyorsunuz? İşte yanıtı...

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KENDİ KENDİMİZİ NEDEN GIDIKLAYAMAYIZ? Kendinizi gıdıklayamamanızın nedeni, kendi vücudunuzun bir bölümünü hareket ettirdiğinizde beyninizin bir kısmının hareketi izlemesi ve bunun neden olacağı hisleri tahmin etmesidir. Beyniniz sizi göğüs kafesine sokan parmakların kendi parmaklarınız olduğunu biliyor, bu yüzden duyusal tepkiyi azaltıyor.