"Neden Rus kadınlar Türk erkekleri seviyorlar?" videosu gündem oldu

Rus kadınlar tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan "Neden Rus kadınlar Türk erkekleri seviyorlar?" başlıklı video gündem oldu.

Videoda Rus kadınlar, Türk erkeklerini neden sevdiklerine ilişkin ilk olarak, "Çünkü Rus kızlara ihanet etmezler" yanıtını verdi.

Ardından "İşten sonra ev işlerine de yardım ederler" dediler.

Türk erkekleriyle ilgili son olarak ise "Cimri değiller, çok pahalı ve güzel hediyeler verirler" yorumunda bulundu.

Videoya Türk kadınlarından yanıt ise gecikmedi. Türk kadınları, bu maddelerin doğru olmadığını belirterek "En çok 'ev işlerine yardım ediyor' diyene güldüm" cümlesini kullandı.