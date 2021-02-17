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HaberlerGündem3. Sayfaİstanbul'da nefes kesen olay! SON DAKİKA: Kayan araçta sadece 3 yaşında çocuk vardı! - Haberler
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Kayan araçta sadece 3 yaşında çocuk vardı!

İstanbul Esenyurt'ta, yoğun buzlanmanın olduğu rampada içinde 3 yaşında bir çocuğun bulunduğu otomobil kaymaya başladı. Baba ve annesinin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkarılamayan çocuk, metrelerce aracın içinde kalıp kaydı. Araç, kavşakta kaldırıma çarparak durdu. Otomobilin durması ile felaketin eşiğinden döndü. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da nefes kesen olay! SON DAKİKA: Kayan araçta sadece 3 yaşında çocuk vardı! - Haberler
Kayan araçta sadece 3 yaşında çocuk vardı!
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DHA

İstanbul'da, 15 Şubat Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeni ile buzlanan rampada, içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı.

Babasının tüm çabaları sonuçsuz kalırken, içinde çocuğun olduğu otomobil yokuş aşağı süratle gitti.

ŞANS ESERİ BİR ŞEY OLMADI

DHA'da yer alan habere göre yokuşun sonunda akan trafikte mucize bir şekilde duran arabaya, şans eseri hiçbir sürücü çarpmadı. Araç durur durmaz içinden çocuğu çıkaran vatandaş, peşinden koşan babasına teslim ederken, anne olayın ardından sinir krizi geçirdi.

MUCİZE KURTULUŞ GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan mucize kurtuluş ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, otomobilin kaymaya başladığı, baba ve annenin peşinden koştuğu, durduğu ve içinden çocuğun çıkarıldığı anlar yansıdı.

SABAH SAATLERİNDE DE KAZA OLDU

Aynı rampada sabah saatlerinde de benzer kazalar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrasında yağan kar sonucunda olayın yaşandığı rampa, günün ilk saatlerinden itibaren buz tuttu. Buzlanan rampada ise aynı gün içerisinde birçok kaza yaşandı. Yaşanan kazalar güvenli kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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