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Beşiktaş'ın forveti kim olacak?

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr takımına transfer olmasıyla birlikte Beşiktaş'ın forveti kime emanet edeceği tartışılıyor

17 Eylül 2018 Pazartesi, 16:26 | Güncelleme:

Her ne kadar geçen sezonun en çok tartışılan ve eleştirilen isimlerinden biri olsa da; bu sezona daha istekli ve iyi başlayan Negredo yeni bir santrfor transferinin yapılamamasıyla alternatifsiz kalmış gibiydi. Ancak İspanyol futbolcunun ligin 5'inci haftasında satılması bu hafta başlayacak UEFA Avrupa Ligi ve devam eden lig maçlarında neler olacağının da sıkça konuşulmasına yol açıyor. İspanyol golcünün gitmesi Cyle Larin,Vagner Love,Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın dörtlüsünden birinin oynamasına yol açacak. Fakat bu durum oyuncunun verilen fırsatı iyi kullanması halinde geçerli olacak . Aksi halde teknik direktör Şenol Güneş'in hemen hemen her maçta yeni bir arayış ve deneme içinde olacağı tahmin ediliyor.

İLK TERCİH LARİN İKİNCİ TERCİH LOVE  

Geçen sezon ki performanslarına ve bu sezon yedekten oyuna girmelerine bakıldığında Cyle Larin santrfordaki birinci seçenek olarak görülüyor. Genç futbolcunun birinci santrfor olmanın yükünü kaldırıp kaldıramayacağını da önümüzdeki maçlar belirleyecek. Larin'den sonra Vagner Love'un ikinci seçenek olmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Bu iki futbolcu haricinde Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın da diğer alternatifler olacak.

RYAN BABEL ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

Golcü özelliği ile Ryan Babel santrforda oynama konusunda en önemli alternatiflerden biri olarak camianın konuştuğu ve oynamasını beklediği bir isim. Şenol Güneş'in oyuncu yokluğunda sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev verdiği Babel, bazı maçlarda da taktik gereği oyunun son bölümlerini santrforda tamamlamıştı. Bu durum Hollandalı yıldızın önümüzdeki zamanlarda santrforda oynaması sürpriz olmayacak bir hamle olarak gözüküyor.

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