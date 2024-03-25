NEREDE OY KULLANACAĞIM?

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar e-Devlet üzerinden Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranı üzerinden e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra görüntüleyebilecek. Ekran üzerinde Yurt İçi Seçmen Bilgileri, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oy kullanacakları okul ve sandık numarasını görüntüleyebiliyor.

Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN