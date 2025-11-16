Neslihan Atagül'den özel açıklamalar

Uzun yıllardır hiçbir özel röportaj vermeyen ve hakkında merak edilen çok şey olan oyuncu Neslihan Atagül, SHOW TV ekranlarında yayınlanan Pazar Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu’nun konuğuydu.

Doğayla baş başa bir gezintiye çıkan Ömür Sabuncuoğlu ile Neslihan Atagül seradan sebze topladı, tavuk besledi, fidan dikti.

Bu gezinti sırasında hayatına dair çok özel açıklamalarda bulunan Neslihan Atagül, oğlu Aziz ile ilgili de ilk kez konuştu. Kadir Doğulu ile mutlu evliliğinden dünyaya gelen oğlunun isim hikâyesini anlatan Atagül; "Daha cinsiyeti bile değildi. 'Oğlumuz olursa adını Aziz koyalım mı?' diye ben söyledim. Kadir, bana ‘Erkek mi olacak diyorsun?’ diye sordu. Erkek olacağını hissediyordum. Aziz isminin yanına bir ekleme de yapmak istemedik. Oğlumuz doğduğunda kucağımda tam bir Aziz vardı" dedi.

HAYVANLARLA DOLU BİR HAYAT VE MİS OĞLAN

Hayvanların da yer aldığı çekimde evinde pek çok hayvan beslediğini söyleyen Neslihan Atagül, muhabbet kuşları 'Mis Oğlan'ın hikâyesini de ilk kez anlattı. Muhabbet kuşunu Kadir Doğulu’nun kendisine evlenme teklif ederken hediye ettiğini söyleyen Atagül, bu konuda şunu söyledi; "Muhabbetimiz olsun diyerek bana kuşumuzu hediye etmiş ve evlenme teklif etmişti."