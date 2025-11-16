Habertürk
        Haberler Magazin Neslihan Atagül'den özel açıklamalar - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül'den özel açıklamalar

        Neslihan Atagül, hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu. O açıklamalardan biri, oğlu Aziz ile ilgili oldu

        Giriş: 16.11.2025 - 14:33 Güncelleme: 16.11.2025 - 15:23
        Özel açıklamalar
        Uzun yıllardır hiçbir özel röportaj vermeyen ve hakkında merak edilen çok şey olan oyuncu Neslihan Atagül, SHOW TV ekranlarında yayınlanan Pazar Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu’nun konuğuydu.

        Doğayla baş başa bir gezintiye çıkan Ömür Sabuncuoğlu ile Neslihan Atagül seradan sebze topladı, tavuk besledi, fidan dikti.

        Bu gezinti sırasında hayatına dair çok özel açıklamalarda bulunan Neslihan Atagül, oğlu Aziz ile ilgili de ilk kez konuştu. Kadir Doğulu ile mutlu evliliğinden dünyaya gelen oğlunun isim hikâyesini anlatan Atagül; "Daha cinsiyeti bile değildi. 'Oğlumuz olursa adını Aziz koyalım mı?' diye ben söyledim. Kadir, bana ‘Erkek mi olacak diyorsun?’ diye sordu. Erkek olacağını hissediyordum. Aziz isminin yanına bir ekleme de yapmak istemedik. Oğlumuz doğduğunda kucağımda tam bir Aziz vardı" dedi.

        HAYVANLARLA DOLU BİR HAYAT VE MİS OĞLAN

        Hayvanların da yer aldığı çekimde evinde pek çok hayvan beslediğini söyleyen Neslihan Atagül, muhabbet kuşları 'Mis Oğlan'ın hikâyesini de ilk kez anlattı. Muhabbet kuşunu Kadir Doğulu’nun kendisine evlenme teklif ederken hediye ettiğini söyleyen Atagül, bu konuda şunu söyledi; "Muhabbetimiz olsun diyerek bana kuşumuzu hediye etmiş ve evlenme teklif etmişti."

        “KENDİMİZİ DEĞİL BİRBİRİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ”

        Kadir Doğulu’yla evliliğinin sırlarına dair de konuşan Neslihan Atagül, duygularını; "Bence bizde şu var. Biz kendimizden çok birbirimizi düşünüyoruz. Bir olay karşısında Kadir kendisini değil benim iyiliğimi düşünür. Ben de onun için aynısını düşünürüm. Kendimizi düşünme amacımız kalmıyor. Böyle olunca da mutlu oluyoruz” şeklinde ifade etti.

        Ekranlarda büyüyen ve 13 yaşından beri her şeyini sevenlerinin gözünün önünde yaşayan Neslihan Atagül, Ömür Sabuncuoğlu’nun kendisi için yaptığı; “Zamansız kadın” benzetmesini de çok sevdi. Atagül, bu konudaki mutluluğunu; "Benim için böyle düşünülüyordu çok memnun olurum. Bence de öyleyim" şeklinde paylaştı.

        #Neslihan Atagül
