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"Köpeklerimiz var, onları bırakamıyoruz, uzun süre uzak kalmayı istemiyoruz onlardan çünkü. Çoğu otel kabul etmiyor zaten... Bir de rahat etmek istiyoruz. Karavanın farklı bir ruhu var, hem çok iyi plan yapmak gerekiyor hem de bir o kadar plansız olmak."