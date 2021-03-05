Hayatında "keşke"lere hiç yer olmadığını ifade eden 28 yaşındaki Neslihan Atagül, "Kendimi hayatın merkezine koyarsam, aldığım bütün kararlar bana hizmet ediyormuş gibi geliyor. Bunların hepsi beni hem genişleten hem de geliştiren şeyler" dedi.

Ünlü oyuncu, "Attığım her adım, aldığım her karar beni ben yapan şeyler" sözleriyle, "İyi ki" dediği kararlarının fazlalığından bahsetti.