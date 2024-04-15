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        Haberler Magazin Neslihan Atagül; "Toprak işi bizden sorulur"

        Neslihan Atagül; "Toprak işi bizden sorulur"

        Neslihan Atagül, evinin bahçesinde toprak işleriyle uğraştığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 15:28 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:28
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        "Toprak işi bizden sorulur"
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        31 yaşındaki ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eline iş eldivenlerini, üstüne iş tulumunu geçirip evinin bahçesindeki toprağı belleyip, yeşillikleri suladı. Ünlü oyuncu, o anları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Neslihan Atagül
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