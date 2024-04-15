Neslihan Atagül; "Toprak işi bizden sorulur"
Neslihan Atagül, evinin bahçesinde toprak işleriyle uğraştığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı
Giriş: 15.04.2024 - 15:28 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:28
31 yaşındaki ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eline iş eldivenlerini, üstüne iş tulumunu geçirip evinin bahçesindeki toprağı belleyip, yeşillikleri suladı. Ünlü oyuncu, o anları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Fotoğraflar: Instagram
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