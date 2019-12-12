HABERTURK.COM / Ajanslar

Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden İsviçre merkezli Nestle, ABD'deki dondurma birimini 4 milyar dolara Froneri'ye sattı. Froneri 2016 yılında Nestle'nin Avrupa dondurma birimi ile Fransız yatırım firması PAI Partners'ın iştiraki olan R&R'ın birleşmesiyle kurulmuştu. Avrupa'nın dışında bazı Latin Amerika ve Asya ülkelerinde de faaliyet gösteren Froneri geçen yıl 2.9 milyar dolarla dünyanın en çok gelir elde eden dondurma üreticisi olmuştu.

Nestle'nin ünlü Häagen-Dazs markasının ABD'deki haklarının sahibiydi. Dolayısıyla bu satışla beraber ABD'de Häagen-Dazs da el değiştirmiş oldu. Ancak markanın ABD dışındaki hakları General Mills şirketine ait.

Söz konusu anlaşmayla ilgili açıklamada bulunan Nestle CEO'su Mark Schneider "Froneri'nin başarılı iş modelinin ABD pazarına da yayılabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu satın almayla beraber Froneri'nin yıllık 1.8 milyar dolar ek gelir elde etmesi bekleniyor.

'DEĞER YARATABİLECEĞİ ALANLARA ODAKLANIYOR'

Finanasal hizmetler firması Kepler Cheuvreux'nün analisti Jon Cox anlaşmayla ilgili olarak "Froneri anlaşması Nestle'nin büyük portföy değişiminin bir göstergesi oldu. Firma değer yaratabileceği alanlara odaklanıyor. Diğer işlerini ise başkalarının daha iyi performans gösterebileceği ortak girişimlere aktarıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Nestle sene başında soğuk et markası Herta'yı satışa çıkarmış, cilt bakım bölümünü ise 10.2 milyar İsviçre Frangı bedelle EQT Partners liderliğindeki bir konsorsiyuma satmıştı.