        Netanyahu, işgal planını devreye soktu | Dış Haberler

        Netanyahu, işgal planını devreye soktu

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentini işgal için yürüttükleri saldırılarını şiddetlendireceklerini belirterek kentteki 100 bin Filistinliyi zorla yerinden ettiklerini söyledi

        Giriş: 07.09.2025 - 19:57 Güncelleme: 07.09.2025 - 19:57
        Netanyahu, işgal planını devreye soktu
        İsrail Başbakanı Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi, Gazze kentini işgal için karadan ve havadan düzenledikleri şiddetli saldırılara ilişkin konuştu.

        Yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze kentinden 100 bin Filistinliyi sürgün ettiklerini belirten Netanyahu, devreye soktukları işgal planı çerçevesinde saldırılarını hem kent merkezinde hem de dış mahallelerinde şiddetlendireceklerini kaydetti.

        "HAMAS'IN ORTADAN KALDIRILMASI" ŞARTI

        İran, Hamas, Hizbullah ve Husiler’e ağır darbeler indirdiklerini, Suriye’de Esed rejiminin devrilmesini sağladıklarını da öne süren Netanyahu, Gazze Şeridi’ne saldırılarını sona erdirmek için Hamas’ın “ortadan kaldırılması", tüm İsrailli esirlerin serbest kalması şartlarını yeniden öne sürdü.

        Öte yandan The Times of Israel gazetesine konuşan bir bakan, haftalık kabine toplantısının üst üste ikinci hafta güvenlik gerekçesiyle Batı Kudüs'te güvenli bir sığınakta gerçekleştirildiğini aktardı.

        Geçen haftaki kabine toplantısı, Husilere düzenlenen saldırı nedeniyle güvenlikli bir yere taşınmıştı.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da benzer şekilde Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" ifadeleriyle kenti işgal için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

        İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.

        İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

        İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

        Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

        İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

        İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı GazzeŞeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.​​​​​​​

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

