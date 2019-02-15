ABD’li teknoloji devi Apple, online dizi ve film platformu Netflix’e rakip olmaya hazırlanıyor. Apple, 2015 yılında kullanıma sunduğu Apple Music’ten sonraki ilk dijital servisi için 25 Mart’ta bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor.

Bloomberg’in haberine göre şirketin yeni haber ve video abonelik servisinin tanıtılacağı etkinlik için Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jennifer Garner ve yönetmen JJ Abrams gibi Hollywood’un önde gelen yıldızlarına Apple tarafından davet gönderildi.

Sözkonusu etkinlikte tanıtılması beklenen ve Netflix ile Amazon’un Prime Video’suna benzer özelliklere sahip olacak olan yeni serviste, Apple tarafından satın alınan veya finanse edilen TV şovları ve filmler yayınlanacak.

Ücretli abonelik sistemiyle çalışacak olan video servisinin bu yaz kullanıma açılması bekleniyor. Apple’ın bu yeni video abonelik sistemine HBO’un da katılabileceği konululuyor.

ÜCRETLİ HABER SERVİSİ

Haberde, gelecek ay sonu düzenlenecek olan etkinlikte ayrıca, şirketin Apple News uygulamasına entegre edilecek olan ‘premium’ haber servisinin de tanıtılacağı belirtildi.

Apple’ın bu yeni haber servisine kullanıcılar, konu başlıklarına göre aylık ücret karşılığında abone olabilecek.

Bu yeni servislerin, iPhone satışları yavaşlayan Apple’ın gelirlerini artırmak için dijital servislere yönelme stratejisinin de bir parçası olduğu ifade ediliyor.