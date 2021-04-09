Netflix ile Sony el sıkıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiNetflix ile Sony Pictures el sıkıştı - Haberler
ABONE OL

Netflix ile Sony'den 'Örümcek Adam' ve diğer filmler için anlaşma

Netflix ile Sony Pictures anlaşmaya vardı. Yeni “Örümcek Adam” filmleri başta olmak üzere diğer yeni filmler, sinemalardaki gösterimlerinin hemen ardından Netflix üzerinden izleyicilere sunulacak.

Netflix ile Sony Pictures el sıkıştı - Haberler
Netflix ile Sony el sıkıştı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Online dizi ve film izleme platformu Netflix ile Sony Pictures, yeni “Örümcek Adam” filmleri başta olmak üzere diğer filmlerin, ABD'deki müşterilere sinemalarda oynadıktan sonra sunmak için bir anlaşmaya vardı.

Beş yıllık anlaşma aralarında Marvel filmi "Morbius", en çok satan kitap uyarlaması "Where the Crawdads Sing" ve Brad Pitt’in gerilim filmi "Bullet Train"i içeren 2022 film listesi ile başlayacak.

Anlaşmanın Spider-Man, Venom, Jumanji ve Bad Boys serilerinin yeni bölümlerini de içermesi bekleniyor. Sözkonusu filmlerin, sinemalarda gösterimini bittikten hemen sonra Netflix üzerinden izleyicilere sunulacak.

ESKİLERİ DE KATALOGUNA EKLEYECEK

Maddi tutarı açıklanmayan anlaşmaya göre Netflix, Sony'nin kitaplığından bazı eski filmleri de kataloguna ekleyecek ve Sony'nin doğrudan yayın için hazırladığı tüm filmleri alma opsiyonuna sahip olacak.

Covid-19 salgını nedeniyle ağır bir darbe alan sinema endüstrisinde, izleyicilerin evlerinde film ve dizi izleyebildiği Netflix başta olmak üzere Disney, HBO, Amazon Prime, Apple TV+ gibi platformlara olan artan talebi, bu platformları da yeni içerik anlaşmalarına yöneltiyor.

Bu kapsamda 73 milyonu ABD’de olmak üzere dünya genelinde 203 milyon ücretli abonesi olan Netflix, film katalogunu zenginleştirerek, abone sayısını da artırmaya odaklanıyor.

Sony ile yapılan anlaşmanın duyurulmasının ardından Netflix’in ABD borsalarında işlem gören hisseleri yüzde 1.2 artışla 554 dolara çıktı. Şirketin piyasa değeri de 245 milyar dolara yükseldi. Böylece Netflix’in geçen yılın Nisan ayında 163 milyar dolar olan piyasa değeri, pandemi ile geçen son bir yılda yüzde 50 artmış oldu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

WhatsApp Web'de sesli arama dönemi başladı! WhatsApp Web'de sesli arama nasıl yapılır?
TEKNOLOJİWhatsApp Web'de sesli arama dönemi
Facebook'un Clubhouse rakip uygulaması "Hotline" test sürüşüne başladı! İşte Hotline'ın farkları ve benzerlikl
TEKNOLOJİFacebook'un Clubhouse rakip uygulaması "Hotline" test ...
Twitter, Clubhouse'u satın almak için harekete geçti
TEKNOLOJİTwitter'dan Clubhouse atağı
Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor? Instagram akış yenilenemedi sorunu nedir?
TEKNOLOJİInstagram çöktü mü?
Spotify bağlantı sorunu nedir? Spotify neden çalışmıyor?
TEKNOLOJİSpotify bağlantı sorunu nedir?
Türkiye'de medya yatırımları 2020’de 13.9 milyar TL’ye ulaştı - Haberler
TEKNOLOJİDijital fark attı!
Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan: Bu yıl 80 milyon TL'lik yatırım öngörüyoruz
TEKNOLOJİ2021 yatırım hedefi 80 milyon TL
Güneş'in 8 katı büyüklüğünde süpernova keşfedildi! Süpernova nedir?
TEKNOLOJİGüneş'in 8 katı! Kanadalı bilimci keşfetti
Mars'ta gökkuşağı olur mu? NASA'dan tartışmalara nokta koyan açıklama geldi
TEKNOLOJİNASA'dan hayalleri yıkan açıklama
SON DAKİKA: Linkedin kullananlar dikkat! 500 milyon kişinin verileri satışta
TEKNOLOJİ500 milyonun daha verileri satışta!