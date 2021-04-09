Netflix ile Sony el sıkıştı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Online dizi ve film izleme platformu Netflix ile Sony Pictures, yeni “Örümcek Adam” filmleri başta olmak üzere diğer filmlerin, ABD'deki müşterilere sinemalarda oynadıktan sonra sunmak için bir anlaşmaya vardı.

Beş yıllık anlaşma aralarında Marvel filmi "Morbius", en çok satan kitap uyarlaması "Where the Crawdads Sing" ve Brad Pitt’in gerilim filmi "Bullet Train"i içeren 2022 film listesi ile başlayacak.

Anlaşmanın Spider-Man, Venom, Jumanji ve Bad Boys serilerinin yeni bölümlerini de içermesi bekleniyor. Sözkonusu filmlerin, sinemalarda gösterimini bittikten hemen sonra Netflix üzerinden izleyicilere sunulacak.

ESKİLERİ DE KATALOGUNA EKLEYECEK

Maddi tutarı açıklanmayan anlaşmaya göre Netflix, Sony'nin kitaplığından bazı eski filmleri de kataloguna ekleyecek ve Sony'nin doğrudan yayın için hazırladığı tüm filmleri alma opsiyonuna sahip olacak.

Covid-19 salgını nedeniyle ağır bir darbe alan sinema endüstrisinde, izleyicilerin evlerinde film ve dizi izleyebildiği Netflix başta olmak üzere Disney, HBO, Amazon Prime, Apple TV+ gibi platformlara olan artan talebi, bu platformları da yeni içerik anlaşmalarına yöneltiyor.

Bu kapsamda 73 milyonu ABD’de olmak üzere dünya genelinde 203 milyon ücretli abonesi olan Netflix, film katalogunu zenginleştirerek, abone sayısını da artırmaya odaklanıyor.

Sony ile yapılan anlaşmanın duyurulmasının ardından Netflix’in ABD borsalarında işlem gören hisseleri yüzde 1.2 artışla 554 dolara çıktı. Şirketin piyasa değeri de 245 milyar dolara yükseldi. Böylece Netflix’in geçen yılın Nisan ayında 163 milyar dolar olan piyasa değeri, pandemi ile geçen son bir yılda yüzde 50 artmış oldu.