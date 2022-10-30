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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Netflix’ten The Witcher hayranlarına kötü haber! Başrolü projeden ayrılıyor!

Netflix'in başarılı projelerinden biri olan The Witcher'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. 4. sezonu ile seyirci karşısına tekrar çıkmaya hazırlanan dizinin başrol oyuncusu projeden ayrıldı.

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  • Netflix’ten The Witcher hayranlarına kötü haber! Başrolü projeden ayrılıyor!

    Netflix, kısa süre yaptığı The Witcher 4. sezon duyurusunda başrolün projeye veda edeceğini açıkladı.
  • Netflix’ten The Witcher hayranlarına kötü haber! Başrolü projeden ayrılıyor!

    Duyurulan bilgilere göre The Witcher dizisinin başrolünü canlandıran Henry Cavill, projenin 4. sezonunda yer almayacak.
  • Netflix’ten The Witcher hayranlarına kötü haber! Başrolü projeden ayrılıyor!

    Netflix, The Witcher 3. sezonunu henüz yayınlamamış olsa da dördüncü sezonuna onay verdiğini duyurdu. Fakat dizinin hayranlarını üzen bir haber beraberinde geldi. Geralt of Rivia karakterini canlandıran Henry Cavill, yeni sezonda yer almayacak.
  • Netflix’ten The Witcher hayranlarına kötü haber! Başrolü projeden ayrılıyor!

    Cavill, Instagram'da yaptığı açıklamada, “Rivialı Geralt olarak yolculuğum hem canavarlarla hem de maceralarla doluydu ve ne yazık ki 4. Sezon için madalyonumu ve kılıçlarımı bırakacağım” ifadelerini kullandı. 
  • Netflix’ten The Witcher hayranlarına kötü haber! Başrolü projeden ayrılıyor!

    Henry Cavill kısa bir süre önce “Superman” rolüne de döneceğinin açıklamasını da sevenleri ile paylaşmıştı.
  • Netflix’ten The Witcher hayranlarına kötü haber! Başrolü projeden ayrılıyor!

    The Witcher 4. sezonundaki Geralt of Rivia karakterini artık Liam Hemsworth canlandıracak. Hemsworth’de konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bir Witcher hayranı olarak Geralt of Rivia'yı oynama fırsatına çok sevindim. Henry Cavill inanılmaz bir Geralt oldu ve bana dizginleri verdiği, macerasının bir sonraki bölümü için Beyaz Kurt'un bıçaklarını kullanmama izin verdiği için onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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