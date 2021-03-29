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Nevşehir Belediyesi tarafından sınava hazırlanan öğrencilere hazırlık kitabı dağıtıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından sınava hazırlanan ortaokul ve lise öğrencilerine sınava hazırlık kitapları hediye edildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından sınava hazırlanan öğrencilere hazırlık kitabı dağıtıldı
AA

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Temel Yeterlilik Testi (TYT) , Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öğrencilerine destek amacıyla soru bankası kitapları hazırlandı.Kent merkezindeki ortaokul ve liseleri ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Savran, kitapları sınıflarda ziyaret ettiği öğrencilere dağıttı.

Savran, Nevşehir Anadolu Lisesinde kitap dağıtımının yapıldığı sınıflarda öğrencilere sınav kaygısını yenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.Savran, gazetecilere, hedeflerine ulaşabilmek için çaba harcayan öğrencilere destek amacıyla hazırladıkları sınava hazırlık kitaplarının, öğrencilerin ideallerine ulaşmalarına katkı sunmasını arzuladığını belirtti.

Kendisinin kitap dağıtımını gerçekleştirdiği okulun sıralarından mezun olduğunu ifade ederek, duygulandığını aktaran Savran, "Sınav öncesi belediye olarak bir plan yaptık. Öğrencilerimize katkıda bulunmak amacıyla öğrencilere deneme sınavı hazırlamaya karar verdik. 2 bin 200 öğrencimize LGS, 2 bin 750 öğrencimize de üniversite sınavı hazırlık setleri dağıttık. Bir katkımız olursa çok mutlu oluruz. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize başarılar dilerim. Umarım Nevşehir’imizin ismini her alanda duyururlar." dedi.

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