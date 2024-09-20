Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesiyiz (3)

NEVŞEHİRVALİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırşehir ziyaretinin ardından Nevşehir’e geldi. Burada ilk olarak esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Memişoğlu daha sonra Nevşehir Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Ali Fidan’dan il genelindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nevşehir’in Türkiye’nin en önemli turistik yerlerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, “Bektaşi kültürünün olduğu Anadolu kültürünün ve güzelliklerin olduğu bir yer. Burada hem sorunları hem sağlık sistemini hem de sağlık tesislerinin ziyaret ediyoruz. Sağlık gerçekten Türkiye'de iyi yerlerde, daha iyi yerlerde olması için uğraşıyoruz. Aynı zamanda sağlığın teknolojisini, bilgisini üretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da Anadolu'daki sağlık hizmetlerini, şehirlerimizi ziyaret ederek değerlendiriyoruz. Bizim Nevşehir'de sağlık hizmet sunumumuz iyi bir şekilde devam ediyor. Önceliğimiz tabii ki hastalanmadan sağlığımızı korumak. Bu konuda da toplumumuzun yardımına ihtiyacımız var. Özellikle sigara gibi, kötü beslenme gibi, hareketsizlik gibi sağlığımızı etkileyecek ve zarar verecek alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz lazım. Biz onun için insanlara özellikle aile hekimliklerine sağlıklı hayat merkezlerine ve spor merkezlerine daha çok uğramalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.