Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesiyiz (3)

NEVŞEHİRVALİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırşehir ziyaretinin ardından Nevşehir’e geldi. Burada ilk olarak esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Memişoğlu daha sonra Nevşehir Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Ali Fidan’dan il genelindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nevşehir’in Türkiye’nin en önemli turistik yerlerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, “Bektaşi kültürünün olduğu Anadolu kültürünün ve güzelliklerin olduğu bir yer. Burada hem sorunları hem sağlık sistemini hem de sağlık tesislerinin ziyaret ediyoruz. Sağlık gerçekten Türkiye'de iyi yerlerde, daha iyi yerlerde olması için uğraşıyoruz. Aynı zamanda sağlığın teknolojisini, bilgisini üretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da Anadolu'daki sağlık hizmetlerini, şehirlerimizi ziyaret ederek değerlendiriyoruz. Bizim Nevşehir'de sağlık hizmet sunumumuz iyi bir şekilde devam ediyor. Önceliğimiz tabii ki hastalanmadan sağlığımızı korumak. Bu konuda da toplumumuzun yardımına ihtiyacımız var. Özellikle sigara gibi, kötü beslenme gibi, hareketsizlik gibi sağlığımızı etkileyecek ve zarar verecek alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz lazım. Biz onun için insanlara özellikle aile hekimliklerine sağlıklı hayat merkezlerine ve spor merkezlerine daha çok uğramalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'DAHA SAĞLIKLI, DAHA HUZURLU BİR TÜRKİYE İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Hastanelerin her türlü hizmeti verebildiğini aktaran Bakan Memişoğlu, "Bazı branşlarla ilgili randevu sıkıntılarımız olduğunu biliyoruz. Burada da onların çözümü için hep beraber çalışıyoruz. Valimiz, müdürümüz, vekillerimiz sağ olsunlar, bize ellerinden gelen desteği veriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Daha sağlıklı, daha huzurlu bir Türkiye için uğraşıyoruz. Bunun yanında özellikle sağlık turizmin bu bölgede daha geliştirmek için bir çalışma da yapacağız. Çünkü buraya dünyanın ve yine en güzel yerlerinden biri olan Nevşehir'in turistik yerlerinde kapasiteyi biliyoruz. Buraya gelen turistlerle ilgili de sağlık hizmetlerinin daha iyi sunulması için çaba harcayacağız. Aynı zamanda sağlık turizmi için de bu bölgeyi belki özel bir çalışma alanı olarak tespit edeceğiz. Ancak özellikle Covid’den sonra dünya sağlık hizmetleri anlamında Türkiye'yi gerçekten çok güvenilir ve iyi sağlık hizmeti sunduğu konusunda bir kanaat oluştu. Gerçek bir kanaat bu. Evet biz iyi sağlık hizmeti sunuyoruz. Ancak bu konuda her türlü tedbiri aldığımızı bütün toplumun bilmesini istiyorum. Biz iyi sağlık hizmeti sunuyoruz. Kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. Onun için bununla ilgili her türlü tedbiri alıyoruz” diye konuştu.